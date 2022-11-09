Массированная атака дронами: В Днепре — четверо раненых, масштабный пожар

Днепр. Фото: ОВА

Российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В Днепре ранены четыре человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Пять барражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила. Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. Все в больнице. Трое тяжелых. Вражеский удар вызвал сильный пожар. Горело более трех тысяч квадратных метров», — рассказал Резниченко.



По его словам, пожарные уже потушили пламя. Разрушены склады предприятия.



«По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады: Мировская и Марганецкая. Люди уцелели. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской — дома и линия электропередач», — добавил руководитель области.

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