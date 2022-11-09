Масована атака дронами: У Дніпрі — четверо поранених, масштабна пожежа

Дніпро. Фото: ОВА

Російські війська масовано атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. У Дніпрі поранено чотирьох людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«П'ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранено чотирьох його працівників. Усі в лікарні. Троє важкі. Ворожий удар викликав сильну пожежу. Горіло понад три тисячі квадратних метрів», — розповів Резніченко.



За його словами, пожежники вже загасили полум'я. Зруйновано склади підприємства.



«По Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади: Мирівська та Марганецька. Люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджено приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській — будинки та лінія електропередач», — додав керівник області.

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