Военное положение и мобилизацию в Украине могут продлить на 90 дней

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения в Украине на 90 суток. Текст соответствующего законопроекта №8189 опубликован на сайте украинского парламента.



Как отмечается в пояснительной записке, действие военного положения пролонгируется с 05:30 21 ноября на 90 суток.



В еще одном законопроекте, №8190, на такой же срок продлевается проведение общей мобилизации.



Законопроекты были зарегистрированы в Раде накануне.



Зеленский подписал указы №64/2022 «О введении военного положения в Украине» и №69/2022 «О всеобщей мобилизации» 24 февраля. В тот же день Верховная Рада их утвердила. Глава государства в этом году уже три раза продлевал действие военного положения и сроки проведения всеобщей мобилизации, а парламент утверждал соответствующие указы президента.



Верховная Рада 15 августа продлила действие военного положения и сроки проведения мобилизации в Украине на 90 суток — до 23 ноября.