Воєнний стан та мобілізацію в Україні можуть продовжити на 90 днів

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану в Україні на 90 діб. Текст відповідного законопроєкту №8189 опубліковано на сайті українського парламенту.



Як зазначається в пояснювальній записці, дія воєнного стану пролонгується з 05:30 21 листопада на 90 діб.



У ще одному законопроєкті, №8190, на такий же термін продовжується проведення загальної мобілізації.



Законопроєкти було зареєстровано у Раді напередодні.



Зеленський підписав укази №64/2022 «Про запровадження воєнного стану в Україні» та №69/2022 «Про загальну мобілізацію» 24 лютого. Того ж дня Верховна Рада їх затвердила. Очільник держави цього року вже тричі продовжував дію воєнного стану та терміни проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.



Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнного стану та терміни проведення мобілізації в Україні на 90 діб — до 23 листопада.