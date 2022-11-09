Воєнний стан та мобілізацію в Україні можуть продовжити на 90 днів

09 листопада 2022, 09:54

Воєнний стан та мобілізацію в Україні можуть продовжити на 90 днів

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану в Україні на 90 діб. Текст відповідного законопроєкту №8189 опубліковано на сайті українського парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці, дія воєнного стану пролонгується з 05:30 21 листопада на 90 діб.

У ще одному законопроєкті, №8190, на такий же термін продовжується проведення загальної мобілізації.

Законопроєкти було зареєстровано у Раді напередодні.

Зеленський підписав укази №64/2022 «Про запровадження воєнного стану в Україні» та №69/2022 «Про загальну мобілізацію» 24 лютого. Того ж дня Верховна Рада їх затвердила. Очільник держави цього року вже тричі продовжував дію воєнного стану та терміни проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.

Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнного стану та терміни проведення мобілізації в Україні на 90 діб — до 23 листопада.

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