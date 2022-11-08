Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и срок проведения общей мобилизации

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об утверждении его указов о продолжении срока действия военного положения и проведения общей мобилизации. Об этом сообщается на сайте ВР.



Тексты законопроектов №№ 8189 и 8190 пока не обнародованы.



Верховная Рада 15 августа продлила действие военного положения и сроки проведения мобилизации в Украине на 90 суток – до 23 ноября.



Зеленский подписал указы №64/2022 «О введении военного положения в Украине» и №69/2022 «О всеобщей мобилизации» 24 февраля. В тот же день Верховная Рада их утвердила.



Глава государства в этом году уже три раза продлевал действие военного положения и сроки проведения всеобщей мобилизации, а парламент утверждал соответствующие указы президента.