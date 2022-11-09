Для разминирования Луганской области понадобится более 10 лет

На разминирование в Луганской области основных путей и территорий объектов критической инфраструктуры, жилых площадей, чтобы начать полное восстановление - понадобится не менее 10 лет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он добавил, что на разминирование всей территории Луганской области специалистам понадобится гораздо больше времени, чем 10 лет.



«Проблемой в разминировании станут современные разработки, как например – пластиковые мины, которые металлоискатель не сможет найти», - сказал Гайдай, отметив, что поэтому возвращаться в деоккупированные населенные пункты Луганщины крайне опасно.



Также глава Луганской ОВА сообщил о трудной ситуации в Белогоровке, так как поселок постоянно обстреливается, и на него российские войска сбрасывают авиабомбы и системно атакуют. Гайдай констатировал, что населенный пункт полностью разрушен.



В местах боев, как сообщил Гайдай, Луганщина превращается в крупный российский могильник.

«Экология в Луганской области нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены», - сказал он, отметив, что также проблемой являются останки российских военных, которые никто не собирает, и в этой связи уже есть проблема с зараженной водой.

После деоккупации региона Гайдай прогнозирует, что трупы российских военных специалисты будут собирать в рефрежераторы, и далее определяться, что с ними делать.

Ранее советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали минирование пригородов захваченного армией РФ города.