Для розмінування Луганської області знадобиться понад 10 років

На розмінування в Луганській області основних шляхів та територій об'єктів критичної інфраструктури, житлових площ, щоб розпочати повне відновлення – знадобиться щонайменше 10 років. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він додав, що на розмінування усієї території Луганської області фахівцям знадобиться набагато більше часу, ніж 10 років.



«Проблемою у розмінуванні постануть сучасні розробки, як наприклад - пластикові міни, які металошукач не зможе знайти», - сказав Гайдай, зазначивши, що тому повертатися в деокуповані населені пункти Луганщини вкрай небезпечно.



Також голова Луганської ОВА повідомив про важку ситуацію в Білогорівці, оскільки селище постійно обстрілюється, і на нього російські війська скидають авіабомби та системно атакують. Гайдай констатував, що місто повністю зруйноване.



У місцях боїв, як повідомив Гайдай, Луганщина перетворюється на великий російський могильник.

«Екологія на Луганщині порушена великою кількістю загиблих, які стихійно поховані», - сказав він, зазначивши, що також проблемою є останки російських військових, які ніхто не збирає, і у зв'язку з цим вже є проблема із зараженою водою.

Після деокупації регіону Гайдай прогнозує, що трупи російських військових фахівці збиратимуть у рефрежератори і далі визначатимуться, що з ними робити.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розпочали мінування передмість захопленого армією РФ міста.