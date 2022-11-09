Оккупанты минируют пригород Мариуполя — Андрющенко

Российские войска начали минирование пригородов оккупированного ими Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.



«Не только установкой «зубов дракона» оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей», - рассказал он, отметив, что «всё указывает на ускоренное и усиленное укрепление города».

8 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в захваченный армией РФ порт города вошли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.