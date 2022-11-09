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В ОП рассказали, зачем секретарь совбеза РФ полетел в Иран

09 ноября 2022, 13:53

В ОП рассказали, зачем секретарь совбеза РФ полетел в Иран

Кремль истощен, а ресурсы РФ доходят до предела. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя причины визита секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Иран.

«Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку («переговоры»). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение. Идеальное время удвоить помощь Украине», - написал он.

Со ссылкой информацию совета безопасности РФ «Интерфакс» сообщает, что Патрушев в Тегеране «проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран».

Иранское информагентство ИРНА уточняет, что визит состоялся по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Иран Али Шамхани.

«В рамках визита запланированы встречи Патрушева с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене», - пишут иранские журналисты.

Ранее в Институте изучения войны предположили, что власти Ирана обнародованием информации о приезде секретаря совета национальной безопасности РФ Николая Патрушева пытается продемонстрировать углубление сотрудничества с Кремлем.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.

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