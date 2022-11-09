В ОП розповіли, навіщо секретар радбезу РФ полетів до Ірану

Кремль виснажений, а ресурси РФ сягають межі. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи причини візиту секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева до Ірану.



«Кремль виснажений. Ресурси Росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок («переговори»). Звідси й візит Патрушева до Тегерана: пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження. Ідеальний час подвоїти допомогу Україні», – написав він.

З посиланням на інформацію ради безпеки РФ «Інтерфакс» повідомляє, що Патрушев у Тегерані «проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств і відомств двох країн».

Іранське інформагентство ІРНА уточнює, що візит відбувся на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки (ВСНБ) Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані.

«У рамках візиту заплановані зустрічі Патрушева з високопоставленими політичними та економічними діячами Ірану для обговорення питань розвитку двосторонніх відносин та співробітництва на міжнародній арені», – пишуть іранські журналісти.

Раніше в Інституті вивчення війни припустили, що влада Ірану оприлюдненням інформації про приїзд секретаря ради національної безпеки РФ Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Кремлем.

7 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні і заявив, що Донецька область, як і раніше, залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, які гинуть там сотнями щодня.