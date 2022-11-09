80% украинских ветроэлектростанций находятся на оккупированных территориях

Более половины ветроэлектростанций Украины находятся на оккупированных территория. Их, работа остановлена ​​с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, директор проектов по возобновляемым источникам энергии Андрей Конеченков.



«Время от времени в них попадают ракеты, таким образом разрушены уже пять ветровых турбин. Полностью разрушены 7 ветровых турбин, 6 из которых в Херсонской области», — сказал он.



По словам Конеченкова, станции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, работают. Также идет строительство ветряков в Николаевской области и начинается достройка в Одесской и Львовской областях.



Украинская ветроэнергетика ищет партнеров, желающих помочь развивать и развивать энергетическую систему.