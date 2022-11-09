80% українських вітроелектростанцій знаходяться на окупованих територіях

Більше половини вітроелектростанцій України перебувають на окупованих теренах. Їхню роботу зупинено з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів голова правління Української вітроенергетичної асоціації, директор проектів із відновлюваних джерел енергії Андрій Конеченков.



«Інколи в них потрапляють ракети, таким чином зруйновані вже п'ять вітрових турбін. Повністю зруйновано 7 вітрових турбін, 6 з яких на Херсонщині», — сказав він.



За словами Конеченкова, станції, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють. Також триває будівництво вітряків у Миколаївській області та розпочинається добудова в Одеській та Львівській областях.



Українська вітроенергетика шукає партнерів, які бажають допомогти розвивати та розвивати енергетичну систему.