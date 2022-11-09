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В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг

09 ноября 2022, 16:20

В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг

Появились фотографии украинского флага в Снигиревке, Николаевской области. Медиа публикуют местные Telegram-каналы.

Судя по снимкам, флаг был установлен на осветительной мачте стадиона «Колос».

Снигиревка ранее была оккупированна российскими войсками.



Также появилось фото украинского военного на фоне уничтоженного моста вблизи Калиновского Херсонской области.

Фото украинского военного на фоне моста вблизи Калиновского Херсонской области. Фото: Deep State

Ранее российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что замглавы оккупационной «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

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