У раніше окупованій армією РФ Снігурівці вивішено український прапор

З'явилися фотографії українського прапора у Снігурівці, що на Миколаївщині. Медіа оприлюднюють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.



Судячи зі знімків, прапор було встановлено на освітлювальній щоглі місцевого стадіону «Колос».



Снігурівка раніше була окупована російськими військами.





Також з'явилося фото українського військового на тлі знищеного мосту поблизу Калинівської Херсонської області.

Раніше російські ЗМІ та Telegram-канали повідомили, що заступник голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП.