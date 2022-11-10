В ОП заявили, что армия РФ в Херсоне минирует всё, что может

Россия хочет сделать Херсон «городом смерти». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Российские военные минируют всё, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли», - написал он.

9 ноября в сети появились видео, на которых украинские военные устанавливают флаги Украины в селах Правдино и Калиновское Херсонской области.



Также 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Данное заявление он сделал в ходе доклада генерала Сергея Суровикина.



Сегодня же, 10 ноября, ВСУ сообщили об освобождении от российских оккупантов Снигиревки Николаевской области неподалеку от Херсона.