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В ОП заявили, что армия РФ в Херсоне минирует всё, что может

10 ноября 2022, 12:37

В ОП заявили, что армия РФ в Херсоне минирует всё, что может

Россия хочет сделать Херсон «городом смерти». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Российские военные минируют всё, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли», - написал он.

9 ноября в сети появились видео, на которых украинские военные устанавливают флаги Украины в селах Правдино и Калиновское Херсонской области.

Также 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Данное заявление он сделал в ходе доклада генерала Сергея Суровикина.

Сегодня же, 10 ноября, ВСУ сообщили об освобождении от российских оккупантов Снигиревки Николаевской области неподалеку от Херсона.

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