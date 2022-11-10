В ОП заявили, що російські окупанти у Херсоні мінують все, що можуть

Росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



«Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли», - написав він.

9 листопада у мережі з'явилися відео, на яких українські військові встановлюють прапори України у селах Правдине та Калинівське Херсонської області.



Також 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести війська з Херсонщини на лівий берег Дніпра. Цю заяву він зробив під час доповіді генерала Сергія Суровікіна.



Сьогодні ж, 10 листопада, ЗСУ повідомили про звільнення від російських окупантів Снігурівки Миколаївської області неподалік Херсона.