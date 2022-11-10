Украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки от армии РФ

Снигиревка Николаевской области освобожденна от российских оккупантов. Об этом сообщили военные ВСУ на видео, опубликованном главой Шевченковской ОТО Олегом Пилипенко.
В деоккупированном населенном пункте на Юге Украины подняты украинские флаги.
«Сегодня, 10 ноября 2022 года, был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го Отдельного разведывательного батальона», - сказал украинский военнослужащий в Снигиревке.
Вчера, 9 ноября, появились фотографии украинского флага в Снигиревке. Судя по снимкам, флаг был установлен на осветительной мачте стадиона «Колос».