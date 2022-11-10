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СБУ задержала в Украине блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне

10 ноября 2022, 12:50

СБУ задержала в Украине блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне

В Черниговской и Днепропетровской областях сотрудники СБУ задержали четверо интернет-агитаторов противника. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Среди задержанных — иностранный блоггер, работавший на запрещенный российский телеканал Russia today и навязывавший кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого он использовал собственные Ютуб- и Телеграмм-каналы, общая аудитория которых составила более полумиллиона подписчиков», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, в своих сообщениях и видеосюжетах блогер поддерживал вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

Также злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь Украине.

По данным следствия, подозреваемый оказался гражданин одной из европейских стран.

«Он прибыл в Украину и поселился на Черниговщине. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задачи" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине», — информируют в украинской спецслужбе.

В СБУ уточнили, что блогер привлек к преступной деятельности свою сожительницу.

В настоящее время они уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Еще двое пропагандистов разоблачены в Днепропетровской области.

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