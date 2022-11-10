СБУ затримала в Україні блогера Russia Today, який розповсюджував у ЄС фейки про війну

У Чернігівській та Дніпропетровській областях співробітники СБУ затримали четверо інтернет-агітаторів противника. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



«Серед затриманих — іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал Russia today і нав'язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього він використав власні Ютуб- та Телеграм-канали, загальна аудиторія яких склала понад півмільйона передплатників», — йдеться у повідомленні.



За інформацією СБУ, у своїх повідомленнях та відеосюжетах блогер підтримував збройну агресію РФ та виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.



Також зловмисник поширював дезінформацію з фронту та закликав країни ЄС обмежити допомогу Україні.



За даними слідства, підозрюваний виявився громадянином однієї з європейських країн.



«Він прибув до України та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення почав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора зі збору матеріалів для підготовки та випуску замовних сюжетів про війну в Україні», - інформують в українській спецслужбі.



У СБУ уточнили, що блогер залучив до злочинної діяльності свою співмешканку.



Наразі вони повідомлені про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.



Ще двох пропагандистів викрито на Дніпропетровщині.