На Юге Украины деоккупированны несколько населенных пунктов — Залужный

ВСУ продолжают вести наступательную операцию в соответствии со планом. Об этом на своей странице Facebook сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



«За каждым так называемым «жестом доброй воли» противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий», - рассказал он.



К тому же Залужный написал, что непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками российской армии, и «тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству».



Вместе с тем он заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.



«Так, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом», - рассказал Валерий Залужный.



По его словам, только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули до 107 кв. км территории. На направлении Первомайске-Херсон ВСУ продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв. км.

Ранее спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что армия РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.