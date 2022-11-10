РФ может готовить массированный удар по Украине — Воздушные силы

Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.



По его словам, ночь минула относительно спокойно, и у украинских военных, защищающих небо, была небольшая передышка. При этом противник не прекращает атаки на Донецком направлении.



«Враг увидел, что эффекта от единичных ударов у них не так много. Потому что если летит небольшое количество ракет, они будут обязательно сбиты. Точно так же и "шахеды"... Их сбивают почти 100%», — сказал Игнат.



При этом, отметил спикер, массированных атак в октябре было четыре. И россияне накапливают средства для таких атак — на октябрьские копили несколько месяцев, чтобы не остаться ни с чем.



«В три смены эти заводы работают, чтобы хоть как-то пополнить эти "Калибры", которые они производят и сейчас. И ракеты Х-101. С "Искандерами" вопрос понятен, по данным ГУР, их осталось 120. Таким образом, вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру», — отметил Игнат.



По его словам, то же относится и к ударам Shahed.