На Півдні України деокуповано кілька населених пунктів — Залужний

ЗСУ продовжують вести наступальну операцію відповідно до плану. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



«За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій», - розповів він.



До того ж Залужний написав, що безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами російської армії, і «тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі».



Водночас він заявив, що поки що не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.



«Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», - розповів Валерій Залужний.



За його словами, лише минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км.

Раніше спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що армія РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.