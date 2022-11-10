ВСУ освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что украинская армия освободила 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



«Нашим мужественным защитникам удалось сдвинуть линию фронта на 7 километров», — отметил Янушевич.



Он уточнил, что площадь территорий, деоккупированных за минувшие сутки, составляет 260 квадратных километров.



Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками российской армии.