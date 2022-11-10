ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на кордоні Херсонської та Миколаївської областей

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що українська армія звільнила 12 населених пунктів на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



"Нашим мужнім захисникам вдалося зрушити лінію фронту на 7 кілометрів", - зазначив Янушевич.



Він уточнив, що площа територій, деокупованих минулої доби, становить 260 квадратних кілометрів.



Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що безпосередньо на Херсонському напрямі Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами російської армії.