Какие громады попали под обстрел на Донетчине, рассказал Кириленко

В Донецкой области российские силы продолжают обстрелы громад. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. Ночью россияне обстреляли Курахово, повредили высоковольтную сеть. Также ночью были единичные "прилеты" по Авдеевке, а к утру город подвергся массированному артобстрелу — последствия устанавливаем», — отметил Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: один человек погиб, двое ранены, повреждены три частных дома. На протяжении ночи были интенсивные обстрелы окрестностей Торецкой и Светлодарской громад, единичные обстрелы в Соледарской громаде.



«На Лисичанском направлении не прекращается огонь по Торскому и Заречному в Лиманской громаде — за предыдущие сутки было более 50 "прилетов". По предварительной информации, без пострадавших, устанавливаем объемы разрушений», — отметил глава ОВА.

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