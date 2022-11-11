Які громади потрапили під обстріл на Донеччині, розповів Кириленко

На Донеччині російські сили продовжують обстріли громад. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Вночі росіяни обстріляли Курахове, пошкодили високовольтну мережу. Також вночі були поодинокі "прильоти" по Авдіївці, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу — наслідки встановлюємо», — зазначив Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: одна людина загинула, двоє поранено, пошкоджено три приватні будинки. Протягом ночі були інтенсивні обстріли околиць Торецької та Світлодарської громад, поодинокі обстріли в Соледарській громаді.



«На Лисичанському напрямку не припиняється вогонь по Торському та Зарічному у Лиманській громаді — за попередню добу було понад 50 "прильотів". За попередньою інформацією, без постраждалих — встановлюємо обсяги руйнувань», — зазначив очільник ОВА.

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