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В Бахмуте и Авдеевке под обстрелами погибли гражданские

11 ноября 2022, 08:41

В Бахмуте и Авдеевке под обстрелами погибли гражданские

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Гражданские погибли в Бахмуте и в Авдеевке.

Еще пять человек получили ранения: по двое — в Бахмуте и Пивденном, один — в Очеретино.

«Кроме того, правоохранители обнаружили тела шестерых убитых россиянами во время оккупации: четверых — в Дробышево и двоих — в Яровой», — рассказал Кириленко.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1193 мирных жителя. 2583 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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