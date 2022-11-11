В Бахмуте и Авдеевке под обстрелами погибли гражданские

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Гражданские погибли в Бахмуте и в Авдеевке.



Еще пять человек получили ранения: по двое — в Бахмуте и Пивденном, один — в Очеретино.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тела шестерых убитых россиянами во время оккупации: четверых — в Дробышево и двоих — в Яровой», — рассказал Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1193 мирных жителя. 2583 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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