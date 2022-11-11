Антоновский мост разрушен

Антоновский мост. Скриншот

Антоновский мост в районе оккупированного Херсона разрушен.



Прокремлевский военкор Александр Коц из Херсона сообщил о разрушении двух пролетов.



«Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый. Сейчас по ту сторону наших войск нет, противник, судя по всему, с той стороны еще не подошел», — сказал Коц.





Видео публикуют и иные Telegram-каналы. Видно, что в воде находятся пролеты сооружения. Временный мост из барж также получил критические повреждения.

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