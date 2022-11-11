Антонівський міст зруйновано

Антонівський міст. Скріншот

Антонівський міст у районі окупованого Херсона зруйновано.



Прокремлівський воєнкор Олександр Коц із Херсона повідомив про руйнування двох прольотів.



«Ймовірно, його підірвали під час виведення російського угруповання з правого берега на лівий. Зараз по той бік наших військ немає, противник, зважаючи на все, з того боку ще не підійшов», — сказав Коц.





Відео публікують й інші Telegram-канали. Видно, що у воді є прольоти споруди. Тимчасовий міст із барж також отримав критичні пошкодження.

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