Из Донецкой области эвакуировали двух львят. Они в тяжелом состоянии. Об этом сообщает организация по защите животных UAnimals.



Львят отправили в Центр спасения диких животных Наталии Поповой и UAnimals в Киевской области, они обессилены и тяжело больны. В ходе осмотра выяснилось, что у животных забит кишечник, поэтому они находятся в критическом состоянии. К таким последствиям привело, скорее всего, то, что львят кормили обычными костями.



«Оба недоразвиты как для своего возраста (им шесть-семь месяцев, а по внешнему виду два), ведь не имели соответствующего ухода и питания, а один к тому же слепой. Сейчас львята находятся в интенсивной терапии под постоянным наблюдением, капельницами и уколами, чтобы вывести их из критического состояния. Оперативное вмешательство на данном этапе противопоказано, ведь ослабленные их организмы могут не справиться с шоком. Поэтому ветеринары борются за жизнь львят, как только могут», — рассказали в организации.