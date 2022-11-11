З Донецької області евакуювали двох левенят. Вони у тяжкому стані. Про це повідомляє організація із захисту тварин UAnimals.



Левенят відправили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals у Київській області, вони знесилені та тяжко хворі. Під час огляду з'ясувалося, що у тварин забито кишківник, тому вони перебувають у критичному стані. До таких наслідків призвело, швидше за все, те, що левенят годували звичайними кістками.



«Обидва недорозвинені як для свого віку (їм шість-сім місяців, а на вигляд два), адже не мали відповідного догляду та харчування, а один до того ж сліпий. Зараз левенята знаходяться в інтенсивній терапії під постійним наглядом, крапельницями та уколами, щоб вивести їх з критичного стану. Оперативне втручання на даному етапі протипоказане, адже їх ослаблені організми можуть не впоратися із шоком. Тому ветеринари борються за життя левенят, як тільки можуть», — розповіли в організації.