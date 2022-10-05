В освобожденном Лимане спасли контуженного медведя

В освобожденном Лимане Донецкой области зоозащитники спасли контуженного медведя. Он был закрыт в вольере в частном зоопарке, сообщили в организации UAnimals .



Как отмечается, оккупанты жестоко обошлись с большинством диких животных, которые там содержались, но медведь остался жив. Однако он в ужасном состоянии и контужен от снаряда, попавшего в дом, где он сидел. В трех метрах от вольера медведя все разрушено.



Команда волонтеров отвезет медведя в Центр спасения диких животных на лечение. А потом, когда состояние зверя улучшится, его отвезут на реабилитацию в «Парк хищников "Арден"» в Хмельницкой области.