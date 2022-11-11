Жителей Херсона призвали оставаться дома, в городе — зачистка

В Херсоне идет зачистка после отступления российских оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и призвал жителей на период зачистки оставаться дома.
В городе армия РФ, по его оценкке, искусственно создала гуманитарный кризис.
Хлань подтвердил, что оккупанты перед тем как покинуть Херсон подорвали местную ТЭЦ, распределительную станцию облэнерго, а также телевышку. Главное, по его словам, сейчас провести деоккупацию, потому как часть оккупантов не смогла пересечь Днепр, они переодеваются, выбрасывают свою военную форму и в гражданской одежде пытаются прятаться. Депутат сообщил, что оставшиейся в городе захватчики, вероятно, будут готовить провокации.
«Ситуация с хлебом сложная, с топливом сложная, электроэнергии нет уже неделю… Для работы хлебозавода, который работал в Херсоне, необходима электрика… Ситуация гуманитарная действительно сложная. Оккупант искусственно довел эту ситуацию до критического предела», — сказал Хлань.
По его словам, сейчас в Херсоне нет связи, но в некоторых местах появляется слабый мобильный интернет.
Ранее мы сообщали, что ВСУ уже в городе Херсон. В центре собираются жители города с украинскими флагами и символикой.