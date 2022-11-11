Жителей Херсона призвали оставаться дома, в городе — зачистка

«Ситуация с хлебом сложная, с топливом сложная, электроэнергии нет уже неделю… Для работы хлебозавода, который работал в Херсоне, необходима электрика… Ситуация гуманитарная действительно сложная. Оккупант искусственно довел эту ситуацию до критического предела», — сказал Хлань.

По его словам, сейчас в Херсоне нет связи, но в некоторых местах появляется слабый мобильный интернет.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уже в городе Херсон. В центре собираются жители города с украинскими флагами и символикой.