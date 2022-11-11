Жителів Херсона закликали залишатися вдома, у місті – зачистка

«Ситуація із хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає вже тиждень… Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, необхідна електрика… Ситуація гуманітарна справді складна. Окупант штучно довів цю ситуацію до критичної межі», - сказав Хлань.

За його словами, зараз у Херсоні немає зв'язку, але у деяких місцях з'являється слабкий мобільний інтернет.

Раніше ми повідомляли , що ЗСУ вже у місті Херсон. У центрі збираються мешканці міста з українськими прапорами та символікою.