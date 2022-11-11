Жителів Херсона закликали залишатися вдома, у місті – зачистка

У Херсоні триває зачистка після відступу російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та закликав мешканців на період зачистки залишатися вдома.
У місті армія РФ, за його оцінкою, штучно створила гуманітарну кризу.
Хлань підтвердив, що окупанти перед тим, як покинути Херсон, підірвали місцеву ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, а також телевежу. Головне, за його словами, зараз провести деокупацію, бо частина окупантів не змогла перетнути Дніпро, вони переодягаються, викидають свою військову форму і в цивільному одязі намагаються ховатися. Депутат повідомив, що загарбники, які залишилися в місті, ймовірно, готуватимуть провокації.
«Ситуація із хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає вже тиждень… Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, необхідна електрика… Ситуація гуманітарна справді складна. Окупант штучно довів цю ситуацію до критичної межі», - сказав Хлань.
За його словами, зараз у Херсоні немає зв'язку, але у деяких місцях з'являється слабкий мобільний інтернет.
Раніше ми повідомляли , що ЗСУ вже у місті Херсон. У центрі збираються мешканці міста з українськими прапорами та символікою.