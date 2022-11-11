В Херсоне остались российские военные — ГУР Минобороны Украины

В недавно деоккупированном Херсоне остались российские военные, им предлагают сдаться. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.

У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен», — говорится в сообщении.

В ГУР МОУ заверили, что в случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует сохранение жизни и безопасность.



Херсонский журналист Константин Рыженко показал фото, как, предположительно, в деоккупированном ВСУ городе российские военные переодеваются в гражданское.

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что в деоккупированном городе идет зачистка после отступления российских оккупантов и призвал жителей на этот период оставаться дома.