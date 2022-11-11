У Херсоні залишилися російські військові — ГУР Міноборони України

11 листопада 2022, 16:04

У Херсоні залишилися російські військові — ГУР Міноборони України

У нещодавно деокупованому Херсоні залишилися російські військові, їм пропонують здатися. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. 

Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон», — йдеться у повідомленні.

У ГУР МОУ запевнили, що у разі добровільної здачі в полон Україна гарантує збереження життя та безпеку.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко показав фото, як, ймовірно, у деокупованому ЗСУ місті російські військові перевдягаються у цивільне.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що в деокупованому місті йде зачистка після відступу російських окупантів і закликав мешканців на цей період залишатися вдома.

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