У Херсоні залишилися російські військові — ГУР Міноборони України

У нещодавно деокупованому Херсоні залишилися російські військові, їм пропонують здатися. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.

Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон», — йдеться у повідомленні.

У ГУР МОУ запевнили, що у разі добровільної здачі в полон Україна гарантує збереження життя та безпеку.



Херсонський журналіст Костянтин Риженко показав фото, як, ймовірно, у деокупованому ЗСУ місті російські військові перевдягаються у цивільне.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що в деокупованому місті йде зачистка після відступу російських окупантів і закликав мешканців на цей період залишатися вдома.