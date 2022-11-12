Оперативна ситуація на Донеччині — подробиці від Кириленка

У Донецькій області російські сили продовжують обстріл на кількох напрямках. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Волноваському напрямку росіяни вели інтенсивні обстріли Вугледара — пошкодили чотири житлові будинки та адмінбудівлю. На території громади були "прильоти" по околицях Пречистівки, Новоукраїнки та Водяного. На Донецькому напрямку ніч пройшла відносно спокійно — були поодинокі обстріли по Авдіївці та Очеретинській громаді. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку троє цивільних зазнали поранень у Бахмуті. У Роздолівці Соледарської громади пошкоджено вісім приватних будинків.



«На Лисичанському напрямі тривають масові обстріли Торського та Зарічного в Лиманській громаді — за попередню добу було понад 40 "прильотів". Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо», — повідомив очільник ОВА.

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