Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Без учета Мариуполя и Волновахи: На Донетчине с начала полномасштабной войны погибли 1200 человек

12 ноября 2022, 08:27

Без учета Мариуполя и Волновахи: На Донетчине с начала полномасштабной войны погибли 1200 человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Гражданские погибли в Бахмуте и в Авдеевке, как и вчера.

Еще четыре человека получили ранения: трое — в Бахмуте, один — в Угледаре.

«Кроме того, правоохранители обнаружили тела пятерых убитых россиянами во время оккупации: четверых — в Ямполе и одного — в Яровой», — рассказал Кириленко.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1200 мирных жителей. 2587 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Авдеевка Донецкая область Бахмут
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:27
Момент взрыва на мосту у Каховской ГЭС попал на видео
09:58
«ЛНР» заявила о ракетном ударе по Кадиевке, ранены три человека
09:29
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
23:48
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
23:26
Главные события в оккупации 11 ноября
19:24
«ДНР»: В Донецке в ходе обстрела ранены два человека
17:05
Кадровые перестановки: «ДНР» поменяла «министров» и «зампредов»
16:46
Рогозин возглавил группу военных советников «Л-ДНР» под названием «Царские волки»
14:05
Минобороны РФ: Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена
12:42
В Крыму «КАМАЗ» оккупантов столкнулся с легковушкой, 17 пострадавших
11:53
Оккупанты запустили в Мариуполе телеканал
11:13
Антоновский мост разрушен
10:22
В Северодонецкой общине армия РФ усилила фильтрационные мероприятия
09:57
В многоэтажке в Мелитополе прогремел взрыв
09:30
«ЛНР»: В Лисичанске ранены два человека
все новости
10:59
Оперативная ситуация на Донетчине — подробности от Кириленко
10:27
Момент взрыва на мосту у Каховской ГЭС попал на видео
09:58
«ЛНР» заявила о ракетном ударе по Кадиевке, ранены три человека
09:29
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
08:50
Ночной обстрел Днепропетровщины: Оккупанты били «Градами» и тяжелой артиллерией
08:27
Без учета Мариуполя и Волновахи: На Донетчине с начала полномасштабной войны погибли 1200 человек
23:48
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
23:26
Главные события в оккупации 11 ноября
22:34
Известны имена почти 9 тысяч российских военных, погибших в Украине — расследование
21:05
После освобождения Херсона заморозки войны не будет — Данилов
20:40
В Херсонскую область вернулись украинские телеканалы
20:32
Кроме Кинбурнской косы. ВСУ освободили почти всю Николаевскую область
20:12
Более восьми тысяч: Журналисты подсчитали российские потери в войне против Украины
20:04
Украинские защитники уже на подступах к Херсону — Зеленский
19:46
Выпускникам донецких школ выдадут аттестаты без экзаменов
все новости
ВИДЕО
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
12 ноября, 09:29
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
11 ноября, 23:48
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама