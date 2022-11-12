Без учета Мариуполя и Волновахи: На Донетчине с начала полномасштабной войны погибли 1200 человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Гражданские погибли в Бахмуте и в Авдеевке, как и вчера.



Еще четыре человека получили ранения: трое — в Бахмуте, один — в Угледаре.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тела пятерых убитых россиянами во время оккупации: четверых — в Ямполе и одного — в Яровой», — рассказал Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1200 мирных жителей. 2587 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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