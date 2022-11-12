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Под удар российских сил попали семь населенных пунктов Донетчины

12 ноября 2022, 12:12

Под удар российских сил попали семь населенных пунктов Донетчины

Донецкая область. Фото: полиции Донецкая область. Фото: полиции

За сутки под удар со стороны российских сил попали семь населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Полиция задокументировала 15 российских обстрелов. Противник атаковал Авдеевку, Бахмут, Торецк, Угледар, Карловку, Бердычи, Пивничное. Оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град». Повреждены четыре жилых дома.

По информации правоохранителей, больше всего ударов — семь — выдержала Авдеевка. Россияне попали в дом, погиб человек. Есть травмированные в Бахмуте и Угледаре.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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