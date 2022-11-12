Під удар російських сил потрапили сім населених пунктів Донеччини

Донецька область. Фото: поліції

За добу під удар з боку російських сил потрапили сім населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені мирні жителі. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Поліція задокументувала 15 російських обстрілів. Противник атакував Авдіївку, Бахмут, Торецьк, Вугледар, Карлівку, Бердичі, Північне. Окупанти били з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Пошкоджено чотири житлові будинки.



За інформацією правоохоронців, найбільше ударів — сім — витримала Авдіївка. Росіяни влучили у будинок, загинула людина. Є травмовані у Бахмуті та Вугледарі.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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