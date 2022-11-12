Медведєв пригрозив використати «весь арсенал засобів поразки» проти України

РФ може застосувати проти України «весь арсенал можливих засобів поразки». Про це повідомив заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у Telegram.



Медведєв заявив, що Росія сьогодні «формує майбутній світопорядок, а не Штати з Британією чи темним Києвом».



«Росія сама бореться з НАТО та західним світом. Тому будь-які паралелі з минулим невірні чи умовні», — запевняє заступник очільника Ради безпеки РФ.



За його словами, «бойову роботу» Росія веде, «намагаючись зберігати життя наших військовослужбовців та мирного населення».



«Росія… поки що не використала весь свій арсенал можливих засобів поразки. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не лише з властивої нам людської доброти. Усьому свій час», — написав він.

Нагадаємо, раніше Медведєв загрожував світові ядерною зброєю.



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