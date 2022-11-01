Медведев снова угрожал миру ядерным оружием и заявил, что победа Украины — это распад России

Миру грозит война с применением ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram.



«Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле?... Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России.

Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — заявил Медведев.



Он уточнил, что это — «прямой повод» для применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.



«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?... Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — уверяет Медведев.

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