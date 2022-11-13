Группа оккупантов на Донбассе изнасиловала 12-летнюю девочку — СБУ

Российский военнослужащий рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области. Об этом сообщила СБУ со ссылкой на перехват.



«Короче, вот эти военнослужащие изнасиловали 12-летнюю девочку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого», — рассказал девушке оккупант, недавно мобилизованный в РФ, и чье подразделение базируется в Кременной в Луганской области.



Еще один мобилизованный тоже жалуется на ограничения в передвижении под Бахмутом по той же причине.



«Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы», — рассказал он.



«Состояние жертв, как видим, россиян не интересует. Для них важно только выйти в город. Что ж, Вооруженные силы Украины сделают все, чтобы этот «выход» для сборища насильников и мародеров был только в один конец. А выжившие получат законное наказание», — сказано в сообщении СБУ.



Отмечается, что СБУ системно работает над выявлением военных преступлений России. Следователи Службы уже открыли почти 16 тыс. уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.