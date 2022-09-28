Семьи мобилизованных «ДНР» пожаловались на изнасилование призывников чеченцами

Жены и матери мобилизованных жителей на подконтрольной группировке «ДНР» территории пожаловались главе «ДНР» Денису Пушилину на изнасилования в войсках. Информация об этом сначала появилась в анонимном телеграм-канале «Бэтмен ДНР».



В опубликованном обращении к Пушилину отмечается, что мобилизованных на Донбассе якобы публично изнасиловали военные из Чечни.



После огласки правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев заявил, что подлинность обращения ему подтвердил источник в чеченском полку «Север». В обращении сказано, что жертвами насилия стали двое военнослужащих 1-го армейского корпуса «народной милиции ДНР», которые были мобилизованы в городе Докучаевск. Имена этих военнослужащих скрыты.



Само же изнасилование произошло в районе населенного пункта Берестовое. Отмечается, что изнасилование происходило на глазах сослуживцев. Также в датированном 23 сентября обращении указывается, что «военное командование не желает вступать в конфронтацию с подчиненными Рамзана Кадырова» и пытается скрыть инцидент.



Под обращением стоят фамилии и подписи девяти человек.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что первые призывники, мобилизованные в РФ неделю назад, уже добрались до фронта, в частности, пополнение прибыло в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии России.