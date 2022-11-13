Група окупантів на Донбасі зґвалтувала 12-річну дівчинку — СБУ

Російський військовослужбовець розповів про групове зґвалтування 12-річної дівчинки у Кремінній Луганській області. Про це повідомила СБУ із посиланням на перехоплення.



«Короче, ось ці військовослужбовці зґвалтували 12-річну дівчинку, 10 людей, їх знайти не можуть. І тому не випускають у місто нікого», — розповів дівчині окупант, нещодавно мобілізований у РФ, і підрозділ якого базується в Кремінній у Луганській області.



Ще один мобілізований теж скаржиться на обмеження у пересуванні під Бахмутом із тієї ж причини.



«Ну коротше, тепер ні в місто, нікуди не виїдемо... там дезертири, коротше, бабу зґвалтували. Або, кажуть, дезертири мобілізовані чи добровольці», — розповів він.



«Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить. Для них важливо лише вийти до міста. Що ж, Збройні сили України зроблять усе, щоб цей «вихід» для збіговиська ґвалтівників та мародерів був лише в один кінець. А ті, хто вижив, отримають законне покарання», — сказано в повідомленні СБУ.



Наголошується, що СБУ системно працює над виявленням військових злочинів Росії. Слідчі Служби вже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.