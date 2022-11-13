Оккупанты днем нанесли ракетный удар по Курахово

Российские войска сегодня посреди дня нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Один человек получил ранение. К счастью, обошлось без погибших», — отметил он.



Ракета попала в двухэтажный дом. Ударом повреждены еще 2 жилых дома по соседству и админздание.



«Вся свободная территория Донбасса насквозь простреливается русским оружием. Прилететь может куда угодно и в любое время. Не подвергайте себя опасности! Эвакуйтесь!», — призвал глава администрации.