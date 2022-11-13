Окупанти вдень завдали ракетного удару по Кураховому

Російські війська сьогодні посеред дня завдали ракетного удару по місту Курахове Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Одна людина отримала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих», — зазначив він.



Ракета потрапила до двоповерхового будинку. Ударом пошкоджено ще 2 житлові будинки по сусідству та адмінбудівлю.



«Вся вільна територія Донбасу наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди й у будь-який час. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуйтеся!», — закликав голова адміністрації.