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Россия «созреет» к переговорам после освобождения Донецка или Луганска — ОП

13 ноября 2022, 10:39

Россия «созреет» к переговорам после освобождения Донецка или Луганска — ОП

Россия будет действительно готова вести переговоры, или выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска. Об этом заявил в Twitter советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.

«Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска», — написал представитель ОП.

Он отметил, что сейчас поддержка войны в самой России «стремительно летит на дно».

По утверждению Подоляка, уже сейчас «от олигарха до сапожника» формируется мнение, что «пора заканчивать».

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