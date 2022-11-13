Россия «созреет» к переговорам после освобождения Донецка или Луганска — ОП

Россия будет действительно готова вести переговоры, или выводить свои войска из Украины после деоккупации Донецка или Луганска. Об этом заявил в Twitter советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.



«Политически и психологически Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска», — написал представитель ОП.



Он отметил, что сейчас поддержка войны в самой России «стремительно летит на дно».



По утверждению Подоляка, уже сейчас «от олигарха до сапожника» формируется мнение, что «пора заканчивать».