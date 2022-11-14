На Луганщине оккупанты намерены в течении 2 недель запустить отопительный сезон

На оккупированной части Луганской области так называемым «властям» поручено через две недели обеспечить теплом всех жителей. Об этом сообщают в Луганской ОВА.



В администрации рассказали, что традиционно значительные проблемы со стартом отопительного сезона в оккупированном Алчевске, но самые большие – в захваченных войсками РФ в 2022 году общинах.



«Псевдоправительству поставлена ​​задача, чтобы каждый житель встретил зиму с теплом. Обещают в течение двух недель в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Кременской общине закрыть весь тепловой контур. Возможно, это и реально сделать в названные сроки, но разрушенные котельные от этого не заработают», - рассказали в Луганской ОВА, отметив, что в захваченном войсками РФ Лисичанске стройматериалы, которыми могли бы покрыть крыши разбитых домов оставшихся в городе жителей, оккупанты решили направить на ремонт центрального рынка.

Также в администрации написали, что в оккупированном Северодонецке после поднятого в СМИ резонанса деньги работникам коммунальной сферы начали выплачивать и сняли это на видео, а в Лисичанске выплат не видели с момента захвата города.

Кроме того в Луганской ОВА сообщили, что из сел Кременской общины население либо уехало, либо его вывезли оккупанты, а жители области ждут ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что в Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, куда смогла зайти, а следователями уже задокументировано около 400 военных преступлений оккупантов.