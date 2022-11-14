На Луганщині окупанти мають намір протягом 2 тижнів запустити опалювальний сезон

На окупованій частині Луганської області так званій владі доручено за два тижні забезпечити теплом усіх мешканців. Про це повідомляють у Луганській ОВА.



В адміністрації розповіли, що традиційно значні проблеми зі стартом опалювального сезону є в окупованому Алчевську, але найбільші – у захоплених військами РФ у 2022 році громадах.



«Псевдоуряду поставлене завдання, щоб кожен мешканець зустрів зиму з теплом. Обіцяють упродовж двох тижнів в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Кремінській громаді закрити увесь тепловий контур. Можливо, це й реально зробити у названі терміни, але ж зруйновані котельні від того не запрацюють», - розповіли в Луганській ОВА, зазначивши, що у захопленому військами РФ Лисичанську будматеріали, якими могли б покрити дахи розбитих будинків мешканців, окупанти вирішили направити на ремонт центрального ринку.

Також в адміністрації написали, що в окупованому Сєвєродонецьку, після піднятого у ЗМІ резонансу, гроші працівникам комунальної сфери почали виплачувати та зняли це на відео, а у Лисичанську виплат не бачили з моменту захоплення міста.

Крім того, в Луганській ОВА повідомили, що із сіл Кремінської громади населення або виїхало, або його вивезли окупанти, а жителі області чекають на ВСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що на Херсонщині російська армія залишила після себе такі ж звірства, як і в інших регіонах, куди змогла зайти, а слідчими вже задокументовано близько 400 військових злочинів окупантів.